Джаз, земляника, скульптуры: Камышлов отметил 355-летие

07 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Джаз, земляника, скульптуры: Камышлов отметил 355-летие

В Камышлове прошёл День города. В городе вновь состоялись фестивали UralTerraJazz, "Земляничный джем", скульптур из песка. Праздник объединил несколько площадок – центральную площадь, стадион, двор художественной школы.
Читайте также:

Фестиваль скульптур из песка "Камышлов art-sand" уже в шестой раз состоялся во дворе местной художественной школы. Темой стали "Традиции и обычаи родного края". Глава Камышлова Алексей Половников в своем telegram-канале особо отметил, "как бережно сотрудники ДШИ относятся к фигурам: каждая находится под отдельным шатром, укрытая от солнца и погодных явлений".

Состоялись и другие мероприятия. Например, в краеведческом музее прошел традиционный фестиваль народного творчества "Пой баян, пой гармонь!", посвященный любимой и родной русской песне.

Фестиваль песчаных скульптур, Камышлов(2023)|Фото: Накануне.RU

Фестиваль песчаных скульптур, Камышлов(2023)|Фото: Накануне.RU

День города, Камышлов(2023)|Фото: Накануне.RU

Джазовый фестиваль, как и всегда, состоялся на городском стадионе. Среди выступивших музыкантов были Blues Doctors (Екатеринбург), Secret Atelier (Москва), трио пианиста Даниила Крамера. Перед началом фестиваля президент UralTerraJazz, спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина сообщила, что фестиваль будет не хуже, чем прошлые.

"Когда впервые говорили о проведении фестиваля, кроме Крамера все пожимали плечами и сомневались. Даже первый UralTerraJazz не прошел комом", - сказала Бабушкина.

Людмила Бабушкина(2023)|Фото: Накануне.RU

С каждым годом растет количество приезжающих в Камышлов и на фестиваль гостей. По словам худрука фестиваля Даниила Крамера, ему было жалко, когда из-за коронавируса был перерыв и UralTerraJazz не проводили. Он уверен: фестиваль важен, особенно в нынешнее время, чем сложнее времена, тем важнее культура, нужно показать людям, что жизнь не прекратится. В разговоре с Накануне.RU музыкант отметил, что за 10 лет, что существует фестиваль, он обрел много особенностей.

"Он начался как музыкальный, ко второму появился "Земляничный джем". Он появился так: в библиотеке Камышлова меня угостили земляничным вареньем, оно мне понравилось. Я вспомнил, как в Голландии видел фестиваль, где музыка сочеталась с дегустацией. Я об этом рассказал, не думая, что команда всерьез возьмется за идею", - сказал Крамер.

Даниил Крамер(2023)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2023(2023)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2023(2023)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2023(2023)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2023(2023)|Фото: Накануне.RU

Позже во время встречи с филармоническим собранием Камышлова и другими гостями города Крамер рассказал, например, с исполнителями какой музыки, классической или джазовой, ему нравится играть.

"Я – универсал, но это не значит, что нет превалирующих стилистик. На самом деле, то, что я реально люблю, соединение классики и джаза", - сказал Накануне.RU Крамер.

Даниил Крамер(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Камышлов, UralTerraJazz, Даниил Крамер, Людмила Бабушкина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.07.2023 12:48 Мск В день фестиваля UralTerraJazz запустят дополнительные электрички

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети