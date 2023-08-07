Джаз, земляника, скульптуры: Камышлов отметил 355-летие

В Камышлове прошёл День города. В городе вновь состоялись фестивали UralTerraJazz, "Земляничный джем", скульптур из песка. Праздник объединил несколько площадок – центральную площадь, стадион, двор художественной школы.

Фестиваль скульптур из песка "Камышлов art-sand" уже в шестой раз состоялся во дворе местной художественной школы. Темой стали "Традиции и обычаи родного края". Глава Камышлова Алексей Половников в своем telegram-канале особо отметил, "как бережно сотрудники ДШИ относятся к фигурам: каждая находится под отдельным шатром, укрытая от солнца и погодных явлений".

Состоялись и другие мероприятия. Например, в краеведческом музее прошел традиционный фестиваль народного творчества "Пой баян, пой гармонь!", посвященный любимой и родной русской песне.

Джазовый фестиваль, как и всегда, состоялся на городском стадионе. Среди выступивших музыкантов были Blues Doctors (Екатеринбург), Secret Atelier (Москва), трио пианиста Даниила Крамера. Перед началом фестиваля президент UralTerraJazz, спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина сообщила, что фестиваль будет не хуже, чем прошлые.

"Когда впервые говорили о проведении фестиваля, кроме Крамера все пожимали плечами и сомневались. Даже первый UralTerraJazz не прошел комом", - сказала Бабушкина.

С каждым годом растет количество приезжающих в Камышлов и на фестиваль гостей. По словам худрука фестиваля Даниила Крамера, ему было жалко, когда из-за коронавируса был перерыв и UralTerraJazz не проводили. Он уверен: фестиваль важен, особенно в нынешнее время, чем сложнее времена, тем важнее культура, нужно показать людям, что жизнь не прекратится. В разговоре с Накануне.RU музыкант отметил, что за 10 лет, что существует фестиваль, он обрел много особенностей.

"Он начался как музыкальный, ко второму появился "Земляничный джем". Он появился так: в библиотеке Камышлова меня угостили земляничным вареньем, оно мне понравилось. Я вспомнил, как в Голландии видел фестиваль, где музыка сочеталась с дегустацией. Я об этом рассказал, не думая, что команда всерьез возьмется за идею", - сказал Крамер.

Позже во время встречи с филармоническим собранием Камышлова и другими гостями города Крамер рассказал, например, с исполнителями какой музыки, классической или джазовой, ему нравится играть.

"Я – универсал, но это не значит, что нет превалирующих стилистик. На самом деле, то, что я реально люблю, соединение классики и джаза", - сказал Накануне.RU Крамер.