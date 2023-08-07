В Башкирии введут штрафы за невывешивание Знамени Победы на фасады зданий

В Башкирии могут ввести штрафы до 25 тыс. руб. за невывешивание Знамени Победы на фасады зданий в День победы. Республиканский парламент (Курултай) принял поправки в местный КоАП в первом чтении, второе и третье состоятся осенью.

Председатель курултая Константин Толкачев считает, что штрафы заставят жителей Башкирии выполнять ранее принятый федеральный закон, по которому нужно вывешивать копию исторического знамени 9 мая.

Толкачев также полагает, что штрафы (пока только для юрлиц и должностных лиц) помогут предотвратить распространение ксенофобии и фашизма в обществе.

"Память о героических и вместе с тем трагических страницах истории ХХ века должна переходить из поколения в поколение, чтобы ни мы, ни наши потомки не допустили реванша коричневой чумы", - цитирует спикера РБК-Уфа.

Авторы идеи – депутаты от ЛДПР - заявляли, что новые штрафы "положительным образом скажутся на патриотическом воспитании подрастающего поколения".