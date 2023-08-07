Минздрав временно отложил переход на электронные медкнижки

Минздрав собирается временно отложить переход на личные медицинские книжки в электронном формате до 1 сентября 2024 года. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Прошлогодним указом устанавливалось, что к этому сроку может быть завершен переход на электронные книжки. Но в него вносится изменение о том, что до 1 сентября 2024 года возможно формирование медкнижки на бумажном носителе. Сведения о выданных личных медкнижках на бумажном носителе вносятся в ранее сформированный реестр.

Для оформления электронных медкнижек планируется использовать Федеральную госинформсистему сведений санитарно-эпидемиологического характера, а часть данных - брать из Единой госинформсистемы в сфере здравоохранения.

Многие эксперты и общественные деятели указывают на возможность утечки медицинских данных третьим лицам, в том числе за границу, а также подверженность электронных медицинских данных воздействию извне с непредсказуемыми последствиями для пациентов. Истории болезней могут быть изменены, и больные могут получать неправильное лечение. Ведь даже при верификации основных сведений при общении с пациентом он чаще всего не помнит медицинских подробностей, которые имеют важное значение, а на бумаге их уже не будет.