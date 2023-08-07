На выборах в Свердловской области зарегистрировано 17 судимых кандидатов

На Среднем Урале вынесено решение о регистрации кандидатов для участия в предстоящих осенью выборах. Больше десятка из них имели судимость.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, всего в регионе продолжают участие в 11 избирательных кампаниях 433 кандидата. Утратили статус кандидата 15 человек, еще 31 было отказано в регистрации. Также зарегистрировано 39 самовыдвиженцев.

При этом у 17 зарегистрированных кандидатов имелась судимость. Как пояснили в избиркоме, на данный момент она не препятствует участию в выборах.

Напомним, что голосование на Среднем Урале пройдет в течение двух дней – 9 и 10 сентября 2023 года. Среди прочих будут выбирать депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу №13, а также депутатов Екатеринбургской городской думы, гордумы Верхней Пышмы и думы Качканарского городского округа.