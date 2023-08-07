В Челябинске общественники просят прокуратуру проверить строительство многоэтажки вместо школы

В Челябинске общественники обратились в прокуратуру и СК из-за строительства многоэтажки вместо школы, сообщили Накануне.RU в Народном фронте.

Жители ЖК "Парковый премиум" рассказали, что школу обещали построить на этапе продажи квартир, но в январе 2023 года планы поменялись. Теперь в ЖК решили построить новую многоэтажку, а строительство школы находится на уровне котлована.

Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру и СК. Они просят дать оценку действиям администрации Сосновского района о решении постройки многоквартирного дома взамен учебного заведения.