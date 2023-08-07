Задержан матрос, пытавшийся поджечь военкомат в Находке

Задержан гражданский матрос, пытавшийся поджечь военкомат в Находке. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Приморского края.

По словам задержанного, ему позвонили мошенники, представились следователями, обманом заставили совершить поджог.

Мужчина ночь на 2 августа метнул в здание два коктейля Молотова. Один из них пробил окно на первом этаже и попал внутрь военкомата, однако не загорелся. Второй не попал в здание.

Ранее в Казани и Северодвинске пенсионеры пытались поджечь военкоматы.

Как пишет "Коммерсант", вал подобных преступлений связан с тем, что до отчаяния жертвы телефонных мошенников по заданиям их организаторов устраивают поджоги военкоматов. Если раньше подобные преступления носили единичный характер, то теперь их фиксируют во многих регионах. При этом в силовых структурах отмечают, что участие в преступлении, пусть и в результате обмана, не освобождает совершивших их лиц от ответственности.