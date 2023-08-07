07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ получила право на внесудебные обыски

ФСБ получила право на обыск в любом жилище, если есть сведения о подготовке и совершении преступления, событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, информационной безопасности России. Сегодня вступил в силу приказ ФСБ от 4 июля 2023 года №288.

Документом установлены категории руководителей органов безопасности, уполномоченных выносить постановления о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства. Это директор ФСБ или его заместители, руководители служб и управлений оперативно-розыскной деятельности, начальники органов безопасности в войсках, пограничных органов.

В случаях, которые не терпят отлагательства, допускается проведение обыска с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов. В особых случаях сотрудники спецслужб могут провести обыск и без решения руководителя и затем сообщить ему об этом.

Причиной для обыска может быть информация, что в квартире или автомобиле находятся люди, скрывающиеся от следствия или уклоняющиеся от уголовного наказания, без вести пропавшие или неопознанные трупы. Основанием для проверки могут быть поручения следователей, дознавателей по уголовным делам, запросы других силовых органов, иностранных и международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами.

Конституционная неприкосновенность жилища ограничена также законом о полиции, которая может проникнуть в помещение или на территорию, когда это нужно для спасения жизни людей и имущества, обеспечения безопасности, например при чрезвычайных ситуациях и массовых беспорядках, пресечения преступления, установления обстоятельств преступления.

Теги: ФСБ, обыск


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