07 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Ничего не понятно, но очень интересно: у ЦБ требуют разъяснений по поводу цифрового рубля

Ассоциация российских банков (АРБ) попросила Центральный банк России дать разъяснения по использованию цифрового рубля.
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Банкиры направили регулятору письмо, в котором говорится: "в обществе наблюдается крайне настороженное отношение к внедрению цифрового рубля со стороны граждан/потребителей финансовых услуг".

Никто не понял - что это и зачем нужно.

АРБ просит запретить принуждение россиян к открытию цифровых счетов, ограничить рост тарифов оператора цифрового рубля и зафиксировать, что изменения в договорах со стороны этого оператора в одностороннем порядке недопустимы.

Банкиров беспокоит вопрос о том, будут ли они являться участниками платформы цифрового рубля, как будут заключаться договора счетов цифрового рубля, какова вообще правовая природа таких договоров, пишет "Коммерсант".

Возникли вопросы и с процедурой списания цифровых рублей со счета, и существует еще целый ряд моментов, предполагающих неоднозначное толкование или не описанных в явном виде.

Юристы отмечают, что законодательная, нормативная база по цифровому рублю "сырая", она вызывает не только практические, прикладные, но и научные вопросы. Вопросом является сама формулировка ЦБ "третья форма рубля", хотя в Гражданском кодексе цифровой рубль причисляется к безналичной форме денежных средств.

Теги: цифровой рубль, центральный банк, банки


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