Финансировать модернизацию поликлиник и больниц в новых регионах будут за счет "старых"

Финансировать модернизацию поликлиник, ФАПов и больниц на присоединенных территориях правительство России будет за счет сокращения расходов на эти цели в других, "старых" регионах страны. Планируется перераспределить 1,02 млрд руб. Впрочем, это лишь половина средств, запланированных федеральными властями к сокращению для 61 субъекта, пишут "Ведомости".

Сильнее всего субсидии сократят для Нижегородской, Свердловской, Тульской областей, Пермского края. Для 19 регионов субсидии не стали урезать.

Модернизация первичного звена медицины ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ожидаемое "фронтальное сокращение бюджета на 10%" не затронет расходы социального характера.