07 Августа 2023
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Фото: Администрация Сургута

Сургутский предприниматель сменил офис на зону боевых действий: Чем больше добровольцев-контрактников пойдёт на службу, тем быстрее все закончится

Житель Сургута Александр – предприниматель в сфере страхования. Военное дело изучал в 90-е, когда проходил срочную службу в армии. Там получил военно-учетную специальность механика-водителя. Ни с оружием, ни с боевыми действиями близко не сталкивался, пока не попал в зону проведения специальной военной операции. Туда сургутянин отправился добровольцем: если Родине нужна помощь, значит, ее нужно оказать, убежден мужчина.

«Опыт жизненный у меня есть, и считаю, что лучше пусть я пойду, чем молодые ребята. Есть такое понимание, ощущение, что мы должны там быть. Вспоминаю своих ребят, с кем служил. Обычные люди: инженеры, бизнесмены, даже адвокаты были. Здесь не из-за денег люди идут. Это внутреннее состояние, жажда справедливости, в первую очередь», - поделился Александр.

Страшно, конечно, было всем, но все реагируют на страх по-разному: кого-то он парализует, кого-то наоборот, мобилизует. Сориентировались быстро, сразу же после первого боя все встало на свои места, говорит сургутянин. В реальности боевых действий меняется и мировоззрение. Появляется понимание того, какие вещи действительно важны по-настоящему.

«Думаю, что участие в этих событиях поменяет отношение к жизни у многих, кто там был. К жизни, и к вещам, казалось бы, незначительным, бытовым, мы будем относиться по-другому. И понимание ценности жизни и того что вокруг тебя, оно исподволь обязывает нас участвовать в жизни своей семьи, своих близких, своего города. И таких как я много», - описывает свои впечатления Александр.

служба по контракту, сво, доброволец(2023)|Фото: Администрация Сургута

Бойцам о спокойном и надежном тыле напоминали письма и рисунки детей. Их привозили с гуманитарной миссией, и неважно, откуда были эти письма, говорит сургутянин, главное – они были написаны от души.

«Когда смотришь на детский рисунок, понимаешь, что ребенок, когда начинал его рисовать, старался вникнуть в содержание. В слова, даже если фразы были стандартные, дети обязательно вставляли что-то свое. Мы рисунки развешивали в блиндажах, один лежал у меня в кабине «мотолыги», - вспоминает он.

Поддержка – это то, что каждый день нужно бойцам СВО, подчеркнул Александр. И планирует вернуться, чтобы поддержать своих.

«Я сейчас склоняюсь к тому, что чем больше добровольцев-контрактников пойдёт на службу, тем это все быстрее закончится. И там нужны именно добровольцы. Я считаю, что, если есть своя жизненная позиция, нужно ее реализовать. Мирная жизнь должна продолжаться. Для этого мы там и воюем, служим», - считает Александр.

служба по контракту(2023)|Фото: Администрация Сургута

В Сургуте продолжается набор на службу по контракту в рядах Вооруженных сил России. Контракт заключается с Министерством обороны РФ. Военнослужащий получает все положенные льготы и социальные гарантии, в том числе, предусмотренные для членов семьи. Для тех, кто заключит контракт на службу в армии в Югре, предусмотрена дополнительная региональная выплата 650 тысяч рублей. Ещё 150 тысяч рублей бойцы получают за каждые четыре месяца службы. Кроме этого, записавшихся на контрактную службу в Сургуте, обеспечивают тактическим шлемом с высоким уровнем защиты и армейской аптечкой. Иногородним полностью компенсируют проезд и проживание в Сургуте до отбытия в часть. Весь список региональных выплат, а также условия заключения контракта опубликованы на специальном сайте.

Для консультации граждан по вопросам контрактной службы в Сургуте работают три информационных пункта: в аэропорту Сургута, во временном здании ж/д вокзала и в миграционном центре по адресу Быстринская, 3. Пункт отбора на контрактную службу в Сургуте находится по адресу Просвещения, 19, каб.104. Предварительная запись возможна по телефону: +7(982)596-82-75. Для ответов на вопросы о службе по контракту функционирует чат-бот в Телеграме: @ContractServiceSurgut_bot.

Теги: служба по контракту, зона боевых действий, добровольцы, надежный тыл, сургутянин, военнослужащий


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