Минсельхоз объяснил, чем вызван рост цен на индейку

Минсельхоз России сообщил, что рост цен на индейку связан с ростом спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей.

В ведомстве заявили, что потребление этого мяса стабильно растет, добавляя, что за последние пять лет Россия поднялась с седьмого на второе место по производству индейки в мире, увеличив выпуск продукции почти вдвое.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что производители мяса готовятся к новому повышению цен из-за роста затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокая конкуренция за работников. Так, группа "Черкизово" планирует с сентября повысить отпускные цены на продукцию из индейки на 6,5%. В рознице индейка стоит дороже курицы и свинины, отмечают аналитики.

В июле сообщалось, что цены на куриное мясо в конце июля установили новый рекорд – 196,93 рублей за килограмм. Эксперты отмечают, что причиной тренда на рост цен может быть хаос первой половины 2022 года, когда возникли проблемы с поставками кормов, оборудования, ветеринарных препаратов и т.д. Сейчас перебоев со всем этим меньше, но цены выросли, так что растет и себестоимость мяса.