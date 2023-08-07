В школах заявляют о принуждении к регистрации на "Орлятах России"

Учителей начальных классов массово заставляют проходить регистрацию на "Орлятах России", угрожая тем, что они не получат атрибутики движения и будут потом покупать за свой счет. Об этом сообщил руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов.

О принуждении к регистрации на сайте движения в соцсетях много сообщалось ранее. Везде писали об угрозах. При этом в Российском движении школьников на жалобы педагогов и родителей отвечали, что все сугубо добровольно. Однако в школах заявляют о сильном административном давлении.

Регистрация же означает передачу массы персональных данных, включая электронный адрес, номер телефона, адрес фактического места работы, занимаемую должность, паспортные данные, реквизиты документа об образовании, адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства. Передача персональных данных третьим лицам невозможна, заверяют в движении, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства либо в случае согласия человека.

"У меня простой вопрос Сергею Сергеевичу [Кравцову]: а он сам свои данные везде раздает ради значков и галстуков? Это дуболомство и цифрозависимость уже за край выходит! Хватит уже издеваться над людьми, товарищ министр! Остановите своих подопечных в рвении всех везде завести на платформы. Привезите галстуки и значки в школы просто по числу детей (статистика имеется и без регистрации на сайте!)", - пишет Богданов.

Родители регулярно заявляют также о принуждении к регистрации и на других платформах ("Сферум", РЭШ, Госуслуги).