Свердловский депутат Госдумы рассказал о проблемах участников СВО из числа бывших заключенных

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о проблемах участников специальной военной операции из числа бывших заключенных.

Как написал он в своем Telegram-канале, непонятен статус таких бойцов: "горячая линия" Минобороны не располагает информацией о бывших заключенных, военкоматы тоже, потому что те снимаются с воинского учета. В результате родственники не могут узнать о месте службы и получить справки, а из-за отсутствия данных им непонятны механизмы выплат за ранение, за гибель, компенсации за похороны и так далее.

"Обратился к руководителю партийной рабочей группы по взаимодействию органов власти и поддержке участников СВО Андрею Турчаку, чтобы определить механизмы доведения соответствующих сведений до членов семей участников СВО из числа бывших заключенных, контрактников Минобороны", - сообщил Иванов.

Депутат также направил в Главную военную прокуратуру РФ информацию о конкретных случаях нарушения прав таких участников СВО.

Напомним, ранее Максим Иванов рассказывал о ситуации, когда на Урале месяцами не могут найти документы погибшего участника спецоперации.