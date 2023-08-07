07 Августа 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Челябинской области за год стоимость школьной формы выросла на 10-20%

В Челябинской области стоимость комплекта школьной формы за год выросла более чем на 10%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной контрольно-счетной палате.

КСП проанализирована стоимость нескольких вариаций комплекта школьной формы для мальчиков и девочек. В комплект для мальчика входили брюки, три рубашки, пиджак или жилет. Его стоимость варьируется от 6,5 до 31,6 тыс. рублей. За год цена выросла в среднем на 19,6%.

Комплект для девочки включила юбку, три блузки, жакет или жилет. За такой набор родителям придется заплатить от 5,8 до 30,4 тыс. рублей. Пол сравнению с прошлым годом цена выросла на 10,6%.

"Такой подъем во многом обусловлен возможным введением нового ГОСТа для ученической одежды. В связи с чем компании-производители заблаговременно озаботились улучшением качества отшиваемой формы", - отметили в КСП.

Теги: школьная форма, КСП, дети,


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