FT: Европейские компании потеряли не менее 100 млрд евро в России с начала СВО

Прямые потери европейских компаний на российском рынке, вызванные специальной военной операцией России на Украине, составили не менее 100 млрд евро с февраля 2022 года, сообщает газета The Financial Times.

Данные были получены после анализа финансовой отчетности ведущих европейских компаний. Около 176 компаний столкнулись с обесценением активов, затратами, связанными с обменным курсом, а также расходами, связанными с продажей, закрытием или сокращением бизнеса.

Наибольшие потери понесли нефтегазовые предприятия: только три группы BP, Shell и TotalEnergies понесли убытки на 40,6 млрд евро. Компании, занятые в промышленности, в том числе в автомобилестроении, потеряли 13,6 млрд евро.

Как сообщалось ранее, решение ряда иностранных компаний покинуть рынок России не повлияло на уровень и качество жизни граждан (53%). Согласно опросу банка "Открытие", около 40% участников исследования считают, что РФ легко может заместить освободившиеся ниши отечественным товаром. А 18% россиян видят в этом положительные изменения.