07 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

В Первоуральске авто с подростками врезалось в дерево: пострадали пять человек

В Первоуральске выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали пять человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Калинина. По предварительным данным, автомобиль "Фольксваген Поло", который был взят в аренду в каршеринговой фирме, съехал с дороги и врезался в дерево. За рулем находилась девушка 2004 года рождения.

С травмами различной степени тяжести в городскую больницу Первоуральска были доставлены сама водитель иномарки и четыре ее пассажира в возрасте 16-17 лет. Как выяснили в Госавтоинспекции, девушка имеет стаж вождения менее полугода и дважды привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии все подростки были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту случившегося.

Теги: ДТП, автомобиль, дерево, Первоуральск


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