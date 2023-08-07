В Челябинской области женщина утонула, спасая ребенка

В Челябинской области 45-летняя женщина погибла, спасая тонущего ребенка, сообщили Накануне.RU в поисково-спасательной службе региона.

Трагедия произошла днем 6 августа на реке Урал в селе Верхнекизильское. женщина отдыхала на берегу реки. Она заметила, что 11-летняя девочка заплыла далеко от берега и начала тонуть. Она бросилась на помощь. Женщина успела подплыть и вытолкнуть девочку к берегу, но сил самой выплыть уже не осталось.

Спасатели достали тело женщины с четырехметровой глубины и транспортировали на берег.

Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.