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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Кредиторы ЗиДа добиваются банкротства пермских бизнесменов, фигурантов уголовных дел о растрате

В Пермском крае собрание кредиторов Машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД), которое прошло 28 июля, приняло решение обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротами бизнесменов Владислава Шинкевича и Дмитрия Пудкова, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация опубликована на "Федресурсе".

Ранее бизнесмен Владислав Шинкевич вместе с прежними руководителями предприятия Евгением Лысовым и Денисом Бронниковым являлся фигурантом уголовного дела о хищениях на ЗиДе.

В зависимости от роли каждого, они обвинялись в присвоении в особо крупном размере организованной группой, легализации денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере организованной группой, мошенничестве в особо крупном размере, сокрытии имущества при признаках банкротства.

По версии следствия, основная часть преступлений была совершена ими в 2007–2009 годах. Фигуранты выставили на торги имущественные комплексы двух промышленных площадок завода, №3 и №5, а также ведомственный стадион "Дзержинец". В итоге промплощадки были проданы по заниженным ценам и без фактической оплаты структурам, которые контролировали предполагаемые злоумышленники. Позже сделки по продаже площадок были признаны недействительными. Общая сумма ущерба от действий обвиняемых оценивалась в один миллиард рублей.

Пока дело рассматривалось в суде, у подсудимых истек срок давности привлечения к ответственности — 10 лет. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности не исключает обязанности по возмещению ущерба потерпевшей стороне и на предприятии заявили о намерении взыскивать ущерб в рамках гражданского процесса.

В настоящий момент, согласно информации, размещенной в базе данных исполнительных производств, у Владислава Шинкевича - имеются судебные задолженности, из которых самая большая - 357,1 млн руб., взысканная в пользу ЗиДа.

Бизнесмен Дмитрий Пудков являлся фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба при продаже имущества муниципальной "Автобазы" Перми. В 2014 году для ее покупки использовались средства ЗиДа.

Теги: ЗиД, кредитор, банкротство, уголовное дело


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