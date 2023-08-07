07 Августа 2023
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Политика За рубежом
Фото:Пресс-служба Кремля

Эрдоган намерен предложить Путину возобновление мирных переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить свое посредничество в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации главы Турции.

Эрдоган, по его словам, планирует предложить Путину с возобновление мирных переговоров по Украине.

В администрации Эрдогана добавили, что турецкий президент является одним из немногих лидеров, чьим доверием пользуются президенты России и Украины.

Напомним, ранее главы государств провели телефонный разговор, о котором сообщила администрация президента Турции. Эрдоган в ходе разговора призвал "не допустить шагов для эскалации напряженности в российско-украинском конфликте". Также речь шла о "зерновой сделке". Сообщалось, что Эрдоган договорился с Владимиром Путиным о визите последнего в Анкару. При этом в Кремле заявили, что Турция необязательно станет местом встречи российского и турецкого президентов.

Теги: эрдоган, путин, украина


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