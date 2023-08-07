Военные Украины узнают о собственном контрнаступлении из TikTok

Как оказалось, украинские офицеры ничего не рассказывают солдатам о контрнаступлении – бойцы узнают о его ходе из TikTok. В итоге солдаты действуют в полной неопределенности и попадают в плен.

"Кто-то (из сослуживцев) говорит, что уже началось (контрнаступление), а кто-то - что не началось. Этого я не могу понять и не знаю: должны что-то сказать солдатам, что они должны делать", - сказал РИА Новости один из пленных украинских военных Ярослав Миронюк.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ активизировали боевые действия, основные из них были сконцентрированы на запорожском направлении.

"Пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха", - сказал президент России.

По словам Путина, в последней атаке ВСУ потеряли более 200 человек, потери РФ были в 10 раз меньше.

"Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Он отброшен с большими потерями. 39 единиц [техники], включая 26 танков были уничтожены. Потери — до 200 человек. Без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, в десятки раз", - заявил глава государства.