07 Августа 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка в больнице Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад по факту смерти ребенка в одной из больниц Екатеринбурга. После трагедии возбуждено уголовное дело.

Напомним, 23 июня в больнице Екатеринбурга скончался 6-летний мальчик из поселка Арти. Сообщалось, что у него было несколько видов герпеса, а родители до сих пор не знают, от чего именно умер их ребенок. После этого СК начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить ему о ходе следствия и уже установленных обстоятельствах.

Как добавили в ведомстве, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Теги: Бастрыкин, ребенок, больница, доклад, Екатеринбург


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Ранее 03.08.2023 10:23 Мск СК проверит больницу Екатеринбурга после смерти 6-летнего ребенка с герпесом

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