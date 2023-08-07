Страховщики несут убытки от ДМС на фоне роста обращаемости россиян в клиники

За 2022 год у страховщиков в России выросла убыточность в добровольном медицинском страховании (ДМС).

Это произошло на фоне роста обращения россиян в клиники. Как сообщила заместитель директора департамента корпоративного страхования персонала страхового брокера Remind Екатерина Глушенкова, до эпидемии COVID-19 обращаемость (частота использования гражданами услуг, заложенных в полис) находилась на уровне около 50% при убыточности 85%.

По данным Remind, в настоящее время в среднем обращаемость составляет около 650 на 1000 застрахованных, а убыточность у всех крупных страховщиков сохранялась на уровне свыше 90% по итогам первого квартала. При этом уровень обращаемости в 75–80% уже не вызывает удивления, а убыточность нередко переваливает за 100%.

Тенденцию роста обращаемости и убыточности сегмента ДМС подтверждают и страховые компании. Это происходит из-за роста обращаемости по полисам, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Министерство финансов России рассматривает возможность объединения систем ОМС и ДМС – обязательного и добровольного медицинского страхования.