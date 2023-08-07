Роскомнадзор в ближайшие дни может заблокировать до 7 млн сим-карт

Роскомнадзор с начала августа 2023 года стал требовать от операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными.

В течение трех дней с момента получения перечня номеров от регулятора компания должна уведомить об этом клиента. У него есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале "Госуслуг", через приложение оператора или в салоне связи. Если этого не произойдет, номер абонента будет заблокирован в соответствии с положениями закона "О связи".

Как заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков, операторы в настоящее время активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки.

Под угрозой корпоративные номера и купленные с рук сим-карты, сообщают "Ведомости".

Ранее мобильные операторы попросили разрешить им поднимать тарифы на связь на 5% выше инфляции.