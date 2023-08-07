Депутаты предложили индексировать пенсии некоторым работающим россиянам

ЛДПР подготовила проект закона, согласно которому, пенсии работающим пенсионерам, которые трудятся в социальной сфере, будут проиндексированы.

Об этом говорится в Telegram замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Мера коснется работающих пожилых людей, которые трудятся в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания. Депутат предложил восстановить выплату страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2024 года.

Нилов отметил, что документ направлен в кабмин для получения отзыва. Отмечается, что данная мера будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия россиян к пенсионной системе.

Ранее Росстат сообщил, что россияне после достижения пенсионного возраста в среднем работают еще 7,47 года.