07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутаты предложили индексировать пенсии некоторым работающим россиянам

ЛДПР подготовила проект закона, согласно которому, пенсии работающим пенсионерам, которые трудятся в социальной сфере, будут проиндексированы.

Об этом говорится в Telegram замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Мера коснется работающих пожилых людей, которые трудятся в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания. Депутат предложил восстановить выплату страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2024 года.

Нилов отметил, что документ направлен в кабмин для получения отзыва. Отмечается, что данная мера будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия россиян к пенсионной системе.

Ранее Росстат сообщил, что россияне после достижения пенсионного возраста в среднем работают еще 7,47 года.

Теги: пенсионеры, пенсии, Госдума, депутаты


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.07.2023 04:03 Мск Прогноз: число работающих пенсионеров снизится на треть
Ранее 23.05.2023 08:28 Мск Россияне работают еще семь лет после выхода на пенсию - Росстат

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