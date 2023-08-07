Минфин возобновляет покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

Министерство финансов России 7 августа приступит к покупке валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Это произойдет впервые с января 2022 года. Объем покупок с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 млрд руб., по 1,8 млрд руб. в день. Согласно бюджетному правилу, на покупки валюты и золота Минфин наплавляет дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа, чтобы впоследствии направить эти средства в Фонд национального благосостояния. Для его пополнения министерство теперь может покупать только юани и золото.

Как считают эксперты, значимого влияния этих операций на курс рубля не произойдет, так как их доля в общем обороте торгов на бирже недостаточна.

Основное влияние на курс российской национальной валюты оказывают финансовые операции корпораций и граждан, сообщает РИА "Новости".

Ранее Центробанк попытался поддержать национальную валюту продажей юаней из ФНБ.