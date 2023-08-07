07 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минфин возобновляет покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

Министерство финансов России 7 августа приступит к покупке валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Это произойдет впервые с января 2022 года. Объем покупок с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 млрд руб., по 1,8 млрд руб. в день. Согласно бюджетному правилу, на покупки валюты и золота Минфин наплавляет дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа, чтобы впоследствии направить эти средства в Фонд национального благосостояния. Для его пополнения министерство теперь может покупать только юани и золото.

Как считают эксперты, значимого влияния этих операций на курс рубля не произойдет, так как их доля в общем обороте торгов на бирже недостаточна.

Основное влияние на курс российской национальной валюты оказывают финансовые операции корпораций и граждан, сообщает РИА "Новости".

Ранее Центробанк попытался поддержать национальную валюту продажей юаней из ФНБ.

Теги: Минфин, ЦБ РФ, валюта, ФНБ, рубль


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.08.2023 00:00 Мск Минфин отказался от покупок валюты на сверхдоходы
Ранее 02.08.2023 13:58 Мск Девальвация: доллар стоит больше 93 рублей

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