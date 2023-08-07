Ливни в Москве и подтопления на черноморском побережье РФ – результат глобального потепления

Участившиеся сильные ливни в Москве являются закономерным следствием глобального потепления.

Как сообщил океанолог, спикер лектория Политехнического музея "Открывай новое" Александр Осадчиев, город вряд ли когда-нибудь уйдет под воду. По его словам, это случится, если континентальная плита, на которой Москва находится, опустится на несколько сотен метров. Однако скорость таких процессов очень мала, и на это потребуются сотни тысяч лет.

Как заявил координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк, рост частоты ливней в Москве из-за глобального потепления закономерен, и жителям города нужно к этому привыкать. Увеличение температуры на один градус поднимает содержание воды в воздухе и с неба выливается больше осадков. Поэтому теперь ливневые канализации в городе нужно строить с учетом большего объема осадков в сутки.

Что касается подтопления на черноморском побережье России этим летом, то это также результат климатических изменений, отметили ученые, сообщают "Известия".

Ранее в шести муниципалитетах Краснодарского края вводили режим ЧС из-за подтоплений. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ. Были подтоплены жилые дома, велась эвакуация населения и туристов. Из-за подтоплений в результате ливней на Кубани как минимум пять человек погибли.