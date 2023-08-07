07 Августа 2023
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Политика В России
Фото: permkrai.ru

В России захотели расселять аварийное жилье за три месяца

Предстоящей осенью в Госдуму России будет внесен проект закона об ужесточении требований по расселению аварийного жилья.

Как заявил первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), это необходимо из-за случаев неодновременного расселения аварийных домов: иногда новые квартиры получает только часть жильцов, в то время как другая часть остается жить в непригодных для этого условиях.

Также поправками будет предусмотрено требование для властей регионов поднять цены закупки жилья для переселенцев и отдельных категорий россиян на уровень нормативов Минстроя. По словам депутата, за нарушение новых правил необходимо ввести наказание для чиновников вплоть до уголовной ответственности.

Как заявил партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов, срок в три месяца для расселения аварийного жилья может создать условия для рисков еще больших срывов дедлайнов, поскольку сами власти не всегда успевают даже в существующие сроки решить задачи. В результате люди из таких домов выиграют только на бумаге, а по факту рискуют остаться и без жилья, и без компенсации на достаточно длительный срок, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно о том, что только половина регионов получила дополнительные средства на расселение аварийного жилья, да и те – "частично".

Теги: аварийное жилье, законопроект, Госдума


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.02.2023 14:08 Мск Только половина регионов получила дополнительные деньги на расселение аварийного жилья

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