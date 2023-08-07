07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России появился ГОСТ на игрушки

В России разработан ГОСТ на игрушки.

Стандарт впервые даст определение всем типам данной продукции для детей. В первой редакции появится классификация товаров: по возрасту, виду деятельности, применяемому сырью и так далее. В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров говорят, что документ лишит производителей возможности обходить обязательные требования. В настоящее время недобросовестные компании, выпускающие такие товары, называют игрушки сувенирной продукцией и игнорируют нормы по их безопасности и качеству.

В документе сказано, что игрушка — изделие или материал, которые предназначены для детей в возрасте до 14 лет. Всего предусмотрено 48 типов такой продукции с определениями. Например, игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик, игрушка с пистонами и многое другое.

Крупнейший поставщик, продавец и производитель игрушек - "Детский мир" заявляет, что появление ГОСТа – важная и нужная мера. Действующий технический регламент не всегда отражает реальной ситуации с этой продукцией и не содержит всей необходимой классификации.

Появившийся стандарт с описанием используемых материалов позволит исключить некачественное или опасное сырье, при этом учесть особенности современных уже используемых безопасных материалов, сообщают "Известия".

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, недавно предложивший выпускать игрушки для пропаганды многодетных семей, выдвинул новую инициативу: запретить "детское шампанское", детские "татуировки" и прочие товары для детей, имитирующие товары для взрослых.

Теги: ГОСТ, игрушки, дети


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Ранее 12.07.2023 09:58 Мск В России предложили запретить "детское шампанское" и детские "татуировки"

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