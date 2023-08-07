07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России в 40 раз увеличилось количество утечек персональных данных

В России за два года количество утечек персональных данных пользователей увеличилось почти в 40 раз.

Если в 2021 году таких случаев было четыре, то спустя год — свыше 140. За первые семь месяцев текущего года их насчитывается свыше 150, сообщил Роскомнадзор. Служба подготовила рекомендации для организаций, которые имеют доступ к личным данным.

В случае их утечки суд вправе учитывать неисполнение предписаний надзорного ведомства. Всего в стране не менее 5,5 млн структур, имеющих доступ к персональным данным. В Роскомнадзоре не считают возросшее количество утечек только виной операторов персональных данных, поскольку с начала специальной военной операции они стали особым объектом внимания хакеров, сообщают "Известия".

Напомним, обсуждаемый на протяжении последнего года проект закона об оборотных штрафах для компаний России за утечки персональных данных пользователей вызвал споры среди его разработчиков.

Теги: персональные данные, утечка данных, Роскомнадзор


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