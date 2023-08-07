В России газовая отрасль может потерять по итогам года половину выручки

В России выручка компаний газовой отрасли по итогам текущего года может снизиться более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и составить $71 млрд.

Как заявили в консалтинговой компании "Яков и партнеры", по итогам 2022 года выручка достигла $165 млрд, в 2021 году – $101 млрд. Как ожидается, к 2030 года показатель может восстановиться до $97 млрд. Как считают эксперты, это произойдет, если мировые цены на газ стабилизируются, а все экспортные проекты в России будут реализованы. Для ее восстановления нужны новые проекты по СПГ и газохимии, а также перенаправление экспорта

По словам аналитиков, доля экспортных доходов в выручке газовых компаний по итогам 2023 года снизится до 50–60% против 84% в 2022 году и 74% в 2021 году, сообщают "Ведомости".