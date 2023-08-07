Зеленский призвал граждан "вернуться в реальность"

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился в Telegram к гражданам и призвал их "вернуться в реальность".

В своем видеообращении глава государства допустил, что есть украинцы, считающие, что конфликт происходит "где-то там" и что победить в нем "должен кто-то другой".

"Только всем народом мы это пройдем", – заявил президент. Зеленский обратил внимание на то, что внутренняя чистка от ослабляющих страну при злоупотреблении полномочиями продолжается.

Ранее Зеленский заявил, что ведется подготовка новых ударов по территории России.