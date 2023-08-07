Чистая питьевая вода и новые очистные сооружения - Ленобласть получит федеральную поддержку в решении ключевых вопросов региона

07 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика Ленинградская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Чистая питьевая вода и новые очистные сооружения - Ленобласть получит федеральную поддержку в решении ключевых вопросов региона

Реконструкция и модернизация очистных сооружений на берегах Невы, Свири и Волхова — одна из ключевых задач Ленинградской области. В частности, вопрос о состоянии канализационно-очистных сооружений стоит в Кировском районе давно – особенно в двух самых крупных городах, Кировске и Отрадном. Дело в том, что, например, первая очередь существующих канализационных очистных сооружений города Отрадное была введена в эксплуатацию в далеком 1968 году, вторая – в 1977 году. Их проектная производительность составляла 5000 кубометров в сутки, тогда как сейчас требуется не менее 15 тысяч. Также важно решить ситуацию и в Кировске, где КОСы построены в 1969 году и находятся на данный момент в неудовлетворительном состоянии. Канализационные очистные просто не справляются с нагрузкой – и помочь могут только новые современные КОСы.

Прочистка ливневой канализации(2020)|Фото: Накануне.RU

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти Александр Тимков ранее сообщал, что модернизация водоочистных сооружений региона потребует 107 миллиардов рублей.

И вот накануне стало известно, что проект получит поддержку на федеральном уровне.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции подробно рассказал о задачах и планах в сфере ЖКХ и экологии региона. В частности он поделился итогами встречи с заместителем министра природных ресурсов РФ Павлом Барышевым.

александр дрозденко(2023)|Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

«Шлиссельбург, Кировск, Отрадное, города на берегах Свири и Волхова войдут в федеральный проект по оздоровлению Ладоги. Благодарю президента России Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентину Матвеенко за поддержку проекта на федеральном уровне. Благодаря этому решению в городах Ленобласти планомерно пройдет реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что в этом году на коммунальную инфраструктуру области выделяется рекордная сумма — порядка 8,5 млрд руб. Это сети и инфраструктурные объекты жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса. Работы идут при федеральной финансовой поддержке.

строительство очистных(2023)|Фото: gkh.lenobl.ru

Стоит отметить, что власти Ленинградской области все последние годы системно решают вопросы обновления инфраструктуры водоснабжения и канализации региона.

В частности, в январе 2021 году в городе Луга было запущено в эксплуатацию пять новых модульных станций очистки воды. Такие сооружения устанавливаются в пять раз быстрее традиционных, срок их службы - более 30 лет.

водоснабжение(2023)|Фото: gkh.lenobl.ru

"Мы взяли на себя обязательства по обеспечению жителей области чистой питьевой водой. Для этого в ближайшие годы мы должны построить еще 108 станций водоочистки", - сказал тогда на церемонии запуска губернатор Александр Дрозденко.

Он отметил, что станции строятся в основном на средства из областного бюджета, но Ленинградская область вошла в федеральную программу и здесь тоже рассчитывает на поддержку федерального бюджета.

И уже в январе 2023 года еще 39 станций для очистки воды и стоков были запущены в эксплуатацию, а также реконструированы километры новых сетей водоснабжения и водоотведения, инфраструктурные объекты в Киришах, Ульяновке, Колчаново, Старой Слободе и других населенных пунктах. Это позволило повысить качество водоснабжения для нескольких десятков тысяч жителей Ленобласти.

Кран с водой(2023)|Фото: Накануне.RU

«Расширилась территория работы областного государственного предприятия «Леноблводоканал». Специалисты воплощают программу по улучшению системы водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области, рассчитанную на 5 лет, уже в 15 районах. Только за последние три года предприятием введены более полусотни объектов водоснабжения и водоотведения, что в несколько раз больше, чем за последние два десятилетия», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

По проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» построены насосная станция и резервуары чистой воды в Ульяновском городском поселении, закончены работы по расширению и реконструкции площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема в городе Никольское.

Построены канализационные очистные сооружения в Старой Слободе. Завершается масштабное строительство канализационных очистных сооружений в Подпорожье и Красносельском. Прошла реконструкция водоочистной станции в поселке Колчаново Волховского района, реконструкция сети водопровода от насосной станции первого подъема до водоочистной станции в Киришах. В 2023-2024 году будет запущено строительство водозабора для водоснабжения деревни Кипень Ломоносовского района, строительство водопровода насосной станции второго подъема с устройством резервуаров чистой воды в Русско-Высоцком сельском поселении. Также в плане — строительство резервуаров чистой воды с насосной станцией для обеспечения надежности водоснабжения поселка Красный Бор. Получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию водоочистной станции в поселке Паша Волховского района.

река свирь, мост через реку(2023)|Фото: lenobl.ru

Планомерное и системное расширение работ в части снабжения чистой водой жителей Ленинградской области, и теперь в перспективе с использование федеральной поддержки реконструкция и модернизация очистных сооружений на берегах Невы, Свири и Волхова безусловно, приведет к повышению надежности, стабильности получения услуг ЖКХ и, что крайне важно, улучшению экологии всего бассейна рек и озер Ленинградской области.

Теги: чистая вода, канализационные сети, кос, коммунальная инфраструктура, федеральная поддержка, александр дрозденко, оздоровление ладоги


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети