Чистая питьевая вода и новые очистные сооружения - Ленобласть получит федеральную поддержку в решении ключевых вопросов региона

Реконструкция и модернизация очистных сооружений на берегах Невы, Свири и Волхова — одна из ключевых задач Ленинградской области. В частности, вопрос о состоянии канализационно-очистных сооружений стоит в Кировском районе давно – особенно в двух самых крупных городах, Кировске и Отрадном. Дело в том, что, например, первая очередь существующих канализационных очистных сооружений города Отрадное была введена в эксплуатацию в далеком 1968 году, вторая – в 1977 году. Их проектная производительность составляла 5000 кубометров в сутки, тогда как сейчас требуется не менее 15 тысяч. Также важно решить ситуацию и в Кировске, где КОСы построены в 1969 году и находятся на данный момент в неудовлетворительном состоянии. Канализационные очистные просто не справляются с нагрузкой – и помочь могут только новые современные КОСы.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти Александр Тимков ранее сообщал, что модернизация водоочистных сооружений региона потребует 107 миллиардов рублей.

И вот накануне стало известно, что проект получит поддержку на федеральном уровне.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции подробно рассказал о задачах и планах в сфере ЖКХ и экологии региона. В частности он поделился итогами встречи с заместителем министра природных ресурсов РФ Павлом Барышевым.

«Шлиссельбург, Кировск, Отрадное, города на берегах Свири и Волхова войдут в федеральный проект по оздоровлению Ладоги. Благодарю президента России Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентину Матвеенко за поддержку проекта на федеральном уровне. Благодаря этому решению в городах Ленобласти планомерно пройдет реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что в этом году на коммунальную инфраструктуру области выделяется рекордная сумма — порядка 8,5 млрд руб. Это сети и инфраструктурные объекты жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса. Работы идут при федеральной финансовой поддержке.

Стоит отметить, что власти Ленинградской области все последние годы системно решают вопросы обновления инфраструктуры водоснабжения и канализации региона.

В частности, в январе 2021 году в городе Луга было запущено в эксплуатацию пять новых модульных станций очистки воды. Такие сооружения устанавливаются в пять раз быстрее традиционных, срок их службы - более 30 лет.

"Мы взяли на себя обязательства по обеспечению жителей области чистой питьевой водой. Для этого в ближайшие годы мы должны построить еще 108 станций водоочистки", - сказал тогда на церемонии запуска губернатор Александр Дрозденко.

Он отметил, что станции строятся в основном на средства из областного бюджета, но Ленинградская область вошла в федеральную программу и здесь тоже рассчитывает на поддержку федерального бюджета.

И уже в январе 2023 года еще 39 станций для очистки воды и стоков были запущены в эксплуатацию, а также реконструированы километры новых сетей водоснабжения и водоотведения, инфраструктурные объекты в Киришах, Ульяновке, Колчаново, Старой Слободе и других населенных пунктах. Это позволило повысить качество водоснабжения для нескольких десятков тысяч жителей Ленобласти.

«Расширилась территория работы областного государственного предприятия «Леноблводоканал». Специалисты воплощают программу по улучшению системы водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области, рассчитанную на 5 лет, уже в 15 районах. Только за последние три года предприятием введены более полусотни объектов водоснабжения и водоотведения, что в несколько раз больше, чем за последние два десятилетия», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

По проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» построены насосная станция и резервуары чистой воды в Ульяновском городском поселении, закончены работы по расширению и реконструкции площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема в городе Никольское.

Построены канализационные очистные сооружения в Старой Слободе. Завершается масштабное строительство канализационных очистных сооружений в Подпорожье и Красносельском. Прошла реконструкция водоочистной станции в поселке Колчаново Волховского района, реконструкция сети водопровода от насосной станции первого подъема до водоочистной станции в Киришах. В 2023-2024 году будет запущено строительство водозабора для водоснабжения деревни Кипень Ломоносовского района, строительство водопровода насосной станции второго подъема с устройством резервуаров чистой воды в Русско-Высоцком сельском поселении. Также в плане — строительство резервуаров чистой воды с насосной станцией для обеспечения надежности водоснабжения поселка Красный Бор. Получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию водоочистной станции в поселке Паша Волховского района.





Планомерное и системное расширение работ в части снабжения чистой водой жителей Ленинградской области, и теперь в перспективе с использование федеральной поддержки реконструкция и модернизация очистных сооружений на берегах Невы, Свири и Волхова безусловно, приведет к повышению надежности, стабильности получения услуг ЖКХ и, что крайне важно, улучшению экологии всего бассейна рек и озер Ленинградской области.