07 Августа 2023
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Происшествия В России Украина
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Следком проводит проверку по фактам обстрелов российских территорий

Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками территории ДНР, ЛНР, Курской и Брянской областей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома.

В Петровском и Киевском районах Донецка были ранены двое мужчин, в Куйбышевском районе погибла женщина, мужчина получил множество осколочных ранений, в Донецке в результате обстрела поселка Бирюзово ранен мужчина, в Старомихайловке ранения получил мужчина. В Горловке при обстреле погибла мирная жительница.

Семь мирных жителей получили ранения при обстреле Ясиноватой. Кроме того, после обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами загорелся Донецкий университет экономики и торговли.

В Кременной погиб один человек, трое получили ранения. Двое мирных жителей погибли в селе Горностаевка на левобережье Днепра в Херсонской области.

В Рыльске украинские войска сбросили взрывные устройства. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. В Кулиге от обстрела повреждены три дома, школа, автомобили. В поселке Теткино повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домах. В Случевске повреждена хозяйственная постройка.

Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных к этим преступлениям лиц будет дана правовая оценка.

Теги: следственный комитет, ВСУ, обстрел


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