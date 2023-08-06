ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам на границе между Херсонской областью и Крымом, сообщает ТАСС.

Удар был нанесен около 15.00 по Чонгарскому и Геническому автомобильному мостам.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что для атаки по Чонгарскому мосту использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow. В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Возник пожар на газопроводе, из-за чего более 20 тыс. жителей области остались без газоснабжения.

В министерстве транспорта Крыма сообщали, что приостановлена работа пропускного пункта "Джанкой", расположенного на дороге, которая проходит через Чонгарский мост.