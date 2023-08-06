Оснований для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине нет

Оснований для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете The New York Times.

"Мы продолжим операцию в обозримом будущем", - сказал он.

Напомним, по данным РИА Новости, участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины. По итогам первого дня встречи, на которую не позвали Россию, ее участники договорились о формировании рабочих групп "по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной Киевом".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".