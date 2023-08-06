Песков заявил, что NYT неверно интерпретировала его слова о выборах в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году, сообщает ТАСС.

Песков заявил, что на вопрос о выборах ответил, что благодаря беспрецедентной консолидации общества вокруг главы государства, если Путин решит избраться, то его переизберут со значительным преимуществом.

"Уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы - теоретически - это только лишние расходы", - заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что Путин во время послания Федеральному Собранию сказал, что всенародное голосование — это проявление демократии.

Ранее New York Times со ссылкой на Пескова сообщила, что он якобы заявил, что президентские выборы в России — "не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия", и что "Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов".