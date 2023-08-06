06 Августа 2023
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Фото: ТРК ВС РФ &quot;ЗВЕЗДА&quot;

МО РФ: сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов

Россия продолжает специальную военную операцию сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

На Запорожском направлении действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии российской группировки войск за сутки отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка, Работино и Новоандреевка Запорожской области.

В течение суток уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 136-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145-ти районах.

В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ.

Также на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.

В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
 
Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка, Рубежное, Нововодяное Луганской Народной Республики, Красная Гора, Лидиевка Донецкой Народной Республики, Терновое, Мирное Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5534 беспилотных летательных аппарата, 428 зенитных ракетных комплексов, 11143 танков и других боевых бронированных машин, 1143 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12098 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: Минобороны, сводка, спецоперация


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