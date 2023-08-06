06 Августа 2023
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Армия и ВПК
Фото: кадр Минобороны РФ

Вооруженные силы России успешно отразили попытки наступления ВСУ

Вооруженные силы России успешно отразили попытки наступления на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ о ходе спецоперации, передает корреспондент Накануне.RU.

На Купянском направление успешно отражены восемь атак и контратак подразделений ВСУ, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 "Paladin" производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также две гаубицы "Мста-Б".
 
На Донецком направлении  отражены пять атак противника, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка. За сутки уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица "Krab" польского производства.

На Краснолиманском направлении  успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества. Также, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики, Петровское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

На Южно-Донецком направлении  отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Урожайное. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

Потери противника на данном направлении составили до 150-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США.

Теги: Минобороны, сводка, спецоперация


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