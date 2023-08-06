Медведев заявил о ненужности переговоров: "враг должен приползти на коленях, моля о пощаде"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры по Украине, которые прошли в Саудовской Аравии, в Джидде, без участия России, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале Медведев заявил, что "трудно осуждать желание закончить войну" и "невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение".

Однако, по словам Медведева, не всякие предложения мира имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий. К этим условиям он отнес участие всех сторон конфликта, учет исторического контекста - говоря об этом зампред Совбеза РФ напомнил, что Украины до 1991 года не существовало, она осколок Российской империи. Третье условие - учет текущих реалий, согласно которым Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию.

"Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", - написал Медведев.

По данным РИА Новости, участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины. По итогам первого дня встречи ее участники договорились о формировании рабочих групп "по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной Киевом".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".