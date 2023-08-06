Собянин сообщил о сбитом в Москве дроне

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале сообщил о сбитом в Москве беспилотнике, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", - написал глава столицы.

Ситуацию также прокомментировали в Минобороне. В ведомстве сообщили, что попытка киевского режима совершить теракт с помощью беспилотника была пресечена в 11.27. Беспилотник сбили на территории Подольского района.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

В аэропорту Внуково сообщили о возобновлении работы аэропорта.

Напомним, сегодня во Внуково приостановили прием и выпуск самолетов. По данным telegram-канала Mash, в аэропорту ввели план "Ковер". Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты. Было задержано 11 рейсов на вылет и 15 на прилет. Прилетающие самолеты перенаправляли в другие аэропорты.