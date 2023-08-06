В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Причины в воздушной гавани не уточняют, сказано лишь, что решение принято по независящим от аэропорта причинам.

По данным telegram-канала Mash, в аэропорту ввели план "Ковер". Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты. Задержано 11 рейсов на вылет и 15 на прилет. Прилетающие самолеты перенаправляют в другие аэропорты.