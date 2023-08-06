06 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Причины в воздушной гавани не уточняют, сказано лишь, что решение принято по независящим от аэропорта причинам.

По данным telegram-канала Mash, в аэропорту ввели план "Ковер". Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты. Задержано 11 рейсов на вылет и 15 на прилет. Прилетающие самолеты перенаправляют в другие аэропорты.

Теги: план Ковер, Внуково, задержка рейсов, аэропорт


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