06 Августа 2023
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Фото: МЧС России

Пожарные Донецка ликвидировали пожар в университете

В Донецке после обстрела города ВСУ загорелся первый корпус Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 22.20. К месту происшествия были направлены пожарные расчеты по повышенному номеру вызова. По прибытии сотрудники МЧС установили горение кровли двухэтажного здания по всей площади. К месту была направлена дополнительная техника.

В Донецке после обстрела города ВСУ загорелся первый корпус Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского(2023)|Фото: МЧС России

Огонь уничтожил кровлю и потолочное покрытие по всей площади - порядка 3000 м², очаговое горение второго этажа.

В 05.02 благодаря слаженным действиям подразделений пожар был локализован. Сегодня днем открытое горение в здании Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского ликвидировано.

В Донецке после обстрела города ВСУ загорелся первый корпус Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского(2023)|Фото: МЧС России

Проводится разбор и проливка конструкций.

Теги: университет, пожар, Донецк


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