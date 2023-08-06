Пожарные Донецка ликвидировали пожар в университете

В Донецке после обстрела города ВСУ загорелся первый корпус Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 22.20. К месту происшествия были направлены пожарные расчеты по повышенному номеру вызова. По прибытии сотрудники МЧС установили горение кровли двухэтажного здания по всей площади. К месту была направлена дополнительная техника.

Огонь уничтожил кровлю и потолочное покрытие по всей площади - порядка 3000 м², очаговое горение второго этажа.

В 05.02 благодаря слаженным действиям подразделений пожар был локализован. Сегодня днем открытое горение в здании Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского ликвидировано.

Проводится разбор и проливка конструкций.