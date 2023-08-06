06 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге из-за сильного ливня затопило улицы

В Екатеринбурге прошел сильный ливень. Некоторые улицы оказались затоплены, машинам пришлось "проплывать" сквозь водные потоки. Возникли перебои электричества.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, принято решение о перекрытии участка дороги на ул. Шефская в связи с подтоплением проезжей части.

"По ул. Шефской со стороны Егоршинского подхода (под мостом) произошло подтопление проезжей части из-за дождевой воды, в связи с чем вводится ограничение на движения. Данный участок для движения транспорта закрыт. Просим искать пути объезда", - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге из-за ливня затопило улицы(2023)|Фото: ГИБДД Свердловской области

Также в ГИБДД сообщили, что из-за перебоев электроснабжения на некоторых перекрестках не работают светофоры. Водителям следует руководствоваться дорожными знаками или сигналами регулировщика.

Теги: потоп, дождь, Шефская, ливень, ГИБДД, перебои с электричеством


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