В Екатеринбурге из-за сильного ливня затопило улицы

В Екатеринбурге прошел сильный ливень. Некоторые улицы оказались затоплены, машинам пришлось "проплывать" сквозь водные потоки. Возникли перебои электричества.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, принято решение о перекрытии участка дороги на ул. Шефская в связи с подтоплением проезжей части.

"По ул. Шефской со стороны Егоршинского подхода (под мостом) произошло подтопление проезжей части из-за дождевой воды, в связи с чем вводится ограничение на движения. Данный участок для движения транспорта закрыт. Просим искать пути объезда", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД сообщили, что из-за перебоев электроснабжения на некоторых перекрестках не работают светофоры. Водителям следует руководствоваться дорожными знаками или сигналами регулировщика.