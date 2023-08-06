В Перми ученые создали материал, способный сделать дрон незаметным для систем РЭБ

Российские специалисты создали материал, способный сделать дрон незаметным для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника ПГНИУ Глеба Шипунова.

Оператор беспилотника в зоне применения средств РЭБ теряет возможность управлять устройством. Ученые предложили материал, который может стать основой системы, позволяющей скрывать беспилотник от РЭБ и при этом сохранять возможность обмена данными между пользователем и машиной за счет технологий фотонной передачи данных и экранирования дрона специальными материалами.

"Мы разработали мультифункциональный композиционный материал с интегрированными в его структуру металлическими элементами для защиты электроники дронов от электромагнитного излучения. Наш материал не только позволяет дрону оставаться прочным и легким за счет применения угольных волокон, но и делает его невидимым для РЭБ", - заявил Глеб Шипунов.

Помимо нового композита, в систему будут входить специальные средства связи, которые будут передавать данные с помощью фотонов (света), а не радиоволн. Авторы намерены представить систему в 2025 году.