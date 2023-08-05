05 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Любительским дронам откроют небо

Любительским беспилотникам разрешат полеты, заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на "Архипелаге 2023" в Новосибирске.

"Любительские дроны смогут (летать – ред.). Будут специальные зоны выделены в каждом городе и населенном пункте. При желании местных администраций, они будут обращаться в Минтранс – мы будем устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах", - сказал он.

Замминистра также добавил, что в целом с 1 сентября текущего года и с 1 марта 2024 года будут значительно упрощены правила использования любительских дронов и беспилотников для сельского хозяйства.

Напомним, полеты любительских дронов запрещены на фоне участившихся атак беспилотных летательный аппаратов на объекты инфраструктуры, жилую и деловую застройку российских городов.

Теги: коптер, беспилотник, дрон


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