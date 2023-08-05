05 Августа 2023
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Политика
Фото: podrobnosti.ua

Су-30 сопроводил американский беспилотник в акватории Черного моря

Су-30 ВВС РФ сопроводил американский беспилотник MQ-9A "Reaper" над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

По данным военных, неопознанная воздушная цель была замечена в небе над морем сегодня днем. Для опознавания НЛО был поднят истребитель, экипаж которого узнал в летящей цели разведывательный беспилотник ВВС США. При приближении самолета, беспилотник развернулся и улетел, а Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. 

MQ-9 Reaper это модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics) для использования в ВВС США, ВМС США и Британских ВВС. Оснащён турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 15 240 м. Максимальная продолжительность полёта БПЛА MQ-9 Reaper равна 24 часам.

Теги: су-30, беспилотник, Reaper


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