"Как вышло, что российских детей ночью выгнали из отеля в Турции?" Москалькова обратилась в СК

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации с детским лагерем, который посреди ночи выселили из отеля в Турции.

"Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу? Знаю, что этим вопиющим фактом уже заинтересовался Роспотребнадзор. Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы", - цитирует Москалькову РИА Новости.

Напомним, по данным АТОР, 68 детей (по другим данным порядка 90) выселили из отеля Batont garden rezort, поскольку организаторы лагеря "Колибри Тур" не оплатили проживание. Ночь дети провели в парке, на следующий вечер их заселили в другой отель, но только на несколько дней. По данным Ассоциации туроператоров, поездку организовал индивидуальный предприниматель, а родители отправили детей в другую страну не имея на руках никаких подтверждающих документов и с билетом в одну сторону.

В отеле сообщили, что "Колибри" задолжала отелю порядка 75 тысяч долларов. Компания организовывала отдых детей в течение летнего сезона на протяжении 50 дней сменами по две недели. Сперва оплата приходила небольшими траншами по 300-700долларов, но потом начал копиться долг. Теперь отель намерен обратиться в правоохранительные органы Турции.

Интерфакс получил комментарий представителя компании "Колибри", который заявил, что детей просто переселили в другой отель, а домой отправят досрочно по причине переполненности отеля. "Никого из лагеря не выселяли. Дети находятся на экскурсии и сейчас возвращаются в отель. Выезд в Москву планировался 9 августа, а мы возвращаемся досрочно 5 августа, так как отель не продлевает размещение детей из-за овербукинга, у них стоп-сейл", - заявил начальник отдела продаж туроператора "Колибри" Дмитрий Мартин. Он пообещал, что семьям детей вернут деньги за неиспользованные дни отдыха.

ТАСС сообщает, что сегодня дети отправятся в Россию. Такое заявление сделали в российском консульстве в Анталье.

В группе лагеря ВКонтакте рекламируются зимние заезды в лагерь на новогодние каникулы. Сообщается, что путевка на 8 ночей, включая новогоднюю, обойдется желающим в 66900 рублей при размещении по системе "все включено" в пятизвездочном отеле. В разделе "товары" выложены предложения заездов на 15 и 22 дня по цене 75 и 91 тыс. руб. соответственно.