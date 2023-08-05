05 Августа 2023
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Фото: instagram.com/team__spirit

Наказаны украинские киберспортсмены из российской команды Team Spirit 

Наказаны украинские киберспортсмены, которые в составе российской команды Team Spirit выиграли крупнейший коммерческий турнир Riyadh Masters по Dota 2 в Саудовской Аравии и получили призовые $5 млн..

Украинская федерация киберспорта внесла игроков Илью Мулярчука и Мирослава Колпакова в черный список. В черный список также были включены профессиональные игроки в Counter Strike: Global Offnesive (CS:GO) Игорь Жданов, Мирослав Плахотя и Захар Силедчик. Последствия включения игроков в список не уточняются.

В Team Spirit вместе с украинцами входят россияне Ярослав Найденов, Магомед Халилов и Денис Сигитов. В таком составе российский коллектив выступает на протяжении трех лет.

После начала спецоперации команда перенесла свой офис из Москвы в Белград и постаралась дистанцироваться от национальной принадлежности игроков. Тем не менее, генеральный директор Team Spirit Никита Чукалин отмечал, что организация будет продолжать ассоциировать себя со всем русскоязычным киберспортивным сообществом.

"Dota 2" – популярная многопользовательская онлайн-игра с миллионами поклонников по всему миру.

Примечательно, что в 2021 году Путин поздравил команду Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota 2. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с заслуженной победой на The International 2021 - чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы", - заявил глава государства.

Теги: киберспорт, Team Spirit, санкции


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