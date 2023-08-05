России потребуется сто тысяч операторов беспилотников

России потребуются сто тысяч операторов беспилотников. Такое заявление сделал замглавы Росавиации Андрей Добряков на "Архипелаге 2023" в Новосибирске. Столько беспилотных пилотов нужно для реализации первого этапа нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".

По его словам, существует более 100 тысяч дронов, зарегистрированных Росавиацией дронов. "Соответственно, мы считаем, что в настоящий момент надо смотреть один к одному – вот уже 100 тысяч операторов нам требуется. Если они все будут взлетать одномоментно 100 тысяч, то нужно 100 тысяч человек. Это на этот год для того, чтобы как раз стартовал нацпроект", - сказал он.

Добряков отметил, что часть национального проекта будет посвящена подготовке кадров, в том числе будут дополнительные исследовательские работы, в рамках которых будет определяться, сколько необходимо операторов на какое количество дронов, какие типы дронов потребуются, какие будут без операторов.

Направление перспективное, считает Добряков, поскольку к 2030 году парк беспилотников будет пополняться более чем на 100 тысяч дронов в год, сообщает РИА Новости.

Напомним, весной 2023 года сообщалось о формировании нового нацпроекта. Его планировалось утвердить до 1 сентября 2023 года. В июле Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Согласно документу, в течение 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Наибольший потенциал для применения беспилотников, считают в Правительстве, имеется в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы. В документе отмечается важность подготовки специалистов. О военной сфере упоминается только один раз - в части возможности заимствования опыта оборонно-промышленного комплекса.

С 2018 года объем инвестиций в развитие рынка беспилотных авиационных систем вырос более чем в 9 раз, составив почти 7 млрд долларов 2021 году, из которых около 75% дали США и КНР. По итогам 2022 года объем российского рынка беспилотных авиационных систем и услуг с их применением составил около 50 млрд рублей, или менее 1% мирового рынка. В среднем ежегодно он растет на 27%.

Отметим, что на выставке Иннопром, проходившей в Екатеринбурге, были представлены многочисленные варианты отечественных и зарубежных разработок, включая дроны на водородных топливных узлах. Большинство представленных моделей не имеют 100%-ной локализации, поскольку двигатели и топливные инструменты в России практически не производятся.