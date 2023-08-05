05 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Миронов: Доля таджиков среди новых граждан РФ достигла 42%

Миграционная служба необоснованно часто выдает гражданство иностранцам. Так, доля таджиков среди новых граждан РФ за два года выросла в три с половиной раза и достигла 42%, заявил глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
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Согласно данным МВД РФ, за первую половину текущего года 87 тыс. жителей Таджикистана получили российское гражданство, что на 13 тыс. больше, чем годом ранее.

"Складывается впечатление, что наша миграционная служба имеет разнарядку по увеличению числа российских граждан и выполняет план за счет приезжих из Таджикистана. Местные органы полиции даже публикуют нечто вроде инструкций для уроженцев этой страны – как воспользоваться программой по возвращению соотечественников, чтобы получить российский паспорт", - приводятся слова Миронова на его сайте.

Недавно ГУВД Челябинской области подало в суд заявление о лишении гражданства РФ двух таджиков – фигурантов дела об убийстве челябинского школьника. Но почему не привлечь сотрудников миграционной службы, кто оформлял им паспорта? Часто гражданство дают людям, вообще не говорящим по-русски.

В июне глава СПЧ Валерий Фадеев предложил сделать обязательным условием для мигрантов владение русским языком для получения ими пособий. Музыкант, общественный деятель, блогер Михаил Маваши, который занимается вопросами миграции, считает, что система аттестации мигрантов на знание русского языка насквозь коррумпирована. Они фактически покупают себе гражданство, не зная языка.

Недавно в Госдуму был внесен законопроект о сокращении числа иностранцев, освобожденных от владения русским языком. А Минпросвещения хочет дополнительно обучать русскому языку детей мигрантов в школах.

Теги: мигранты, Таджикистан


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